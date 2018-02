Uitslagen zaterdagvoetbal 3 februari regio Zwolle

FC Zutphen krijgt historisch grote nederlaag te verwerken

3 februari In de eerste klasse oost heeft FC Zutphen de rode lantaarn in hand. Als dat al niet erg genoeg is kwam daar vandaag een historische nederlaag bij. Nooit eerder verloren de Zutphenaren met zo'n verschil. Tegen SVZW werd het 10-0.