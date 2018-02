Uitslagen zondagvoetbal Zwolle eo.

Dalfsen blij met remise bij EMMS

25 februari De topper in de derde klasse C tussen koploper Dalfsen en nummer drie EMMS is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Vooral de gasten uit Dalfsen mochten blij zijn met het behaalde punt. De thuisploeg had het duel in de tweede helft volledig onder controle. In de laatste minuut maakte Remco Hultink de niet meer verwachte gelijkmaker.