Uittrap keeper Liefers is mooiste doelpunt maart

Privétrai­ning voor Florenti­nus werpt z’n vruchten af

8:36 Met twee doelpunten heeft Jim Florentinus donderdagavond een belangrijk aandeel in het gelijkspel (3-3) van het Apeldoornse ZVV'56 in de inhaalwedstrijd tegen Beekbergen in de vierde klasse F. De privétrainingssessie van een dag eerder heeft zijn vruchten afgeworpen.