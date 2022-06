Uitzinnig DKB breekt de ban en promoveert naar de derde klasse

nacompetitie DVS’33 kan zich niet langs Kozakken Boys combineren en mist de boot richting tweede divisie

Over, schluss, finito. DVS’33 vindt in het Brabantse Werkendam haar Waterloo tijdens de jacht naar een plek in de tweede divisie. Voetballend is de formatie uit Ermelo weliswaar een stuk vaardiger dan Kozakken Boys, de thuisploeg scoort simpelweg meer. ,,De neutrale toeschouwer zal ook zeggen dat het nergens op slaat dat het 2-1 is geworden”, verzucht DVS-trainer Peter Wesselink.

16:21