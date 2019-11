Ulu Spor verliest van Lettele

De zege op de hekkensluiter uit Zwolle kwam moeizaam tot gang. Lettele had tegen Ulu Spor weliswaar het meeste balbezit, maar wist dat onvoldoende om te zetten in kansen. ,,Op de momenten dat we gevaarlijk moesten worden, waren we onnauwkeurig aan de bal’’, had Beldman gezien. De 0-0 ruststand was daarvan een logisch gevolg.