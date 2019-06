Unicum en Lelystad’67 op herhaling vanaf penalty 13

De stadsderby in de halve finale van de nacompetitie eindigde zaterdag in 1-1, waardoor penalty’s de beslissing moesten brengen. Nadat beide ploegen vijf keer hadden genomen, was er nog geen beslissing. Scheidsrechter Gerbert Stegeman dacht dat hij na vijf rondes moest afwijken van het ABBA-principe en ging om en om verder. Een fout van jewelste, want hij had bij ABBA moeten blijven. Bij penalty dertien liep de volgorde daardoor in de soep.