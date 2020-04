Unicum en trainer Eric de Jongh zijn blij met elkaar

De Jongh streek in 2019 neer bij Unicum en kwam op dat moment over van Lelystad’67. Met de stadgenoot won hij in de nacompetitie nog van zijn huidige werkgever, maar het lukte net niet om te promoveren naar de eerste klasse. Unicum en De Jongh beleefden vervolgens een prima eerste seizoen, waarin het voor de coronacrisis meedeed om de titel in 2G. Dat was voldoende om de samenwerking met een jaar te verlengen.