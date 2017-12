Unicum gaat op karakter ook langs SP Teuge

Vanzelf ging het niet, want Unicum had het akelig lastig met het sterke Teuge. Topscorer Cees Toet zorgde in de eerste helft wel voor een 1-0 voorsprong, maar daar zette de tegenstander een aantal aardige mogelijkheden tegenover.

Met name in de tweede helft had Teuge de stand in evenwicht kunnen brengen, maar dat lukte niet. Unicum-keeper Mike Schoonheim hield voor de vijfde keer in successie zijn doel schoon en zag dat invaller Rodney Rink de wedstrijd in de slotfase besliste: 2-0.