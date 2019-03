Unicum knokt zich in extremis naast buurman Lelystad'67

Echt vuurwerk leverde de derby niet op, al was er na drie minuten wel wat commotie. Unicum leek de score te openen, maar de scheidsrechter van dienst besloot die treffer om onduidelijke redenen af te keuren. De gasten konden die lijn daarna niet doortrekken, terwijl Lelystad’67 zich steeds meer in de wedstrijd knokte.

De thuisploeg was ook nog eens uiterst effectief, want van de eerste drie kansen vlogen er twee in. Eerst frommelde Darryl van den Anker een bal binnen en vier minuten later verdubbelde Dyllan Lanser de marge. Die stand bleef lang op het bord, al voerde Unicum in de tweede helft wel de druk meer en meer op.