Unicum slecht weer een defensieve muur, Lelystad'67 verliest opnieuw

,,Ze hebben negentig minuten lang stil gestaan.” Unicum-trainer Eric de Jongh snapt weinig van de speelwijze van Renswoude, maar maalt er niet om. Unicum won voor de derde keer op rij en weer werd de nul gehouden: 0-2.

,,Weer een tegenstander die niet kwam om te voetballen”, zucht Unicum-trainer Eric de Jongh. Zoals wel vaker dit seizoen stond Unicum zaterdag tegenover een ploeg die een muur optrok. Renswoude leunde achterover en liet de Lelystedelingen komen. ,,Heel veel ploegen doen dit tegen ons, ik snap ook niet waarom. Tot nu toe blijven we die wedstrijden gewoon winnen”, aldus De Jongh. De oefenmeester is trots hoe zijn ploeg omgaat met de defensieve speelwijze van haar tegenstanders: ,,De jongens blijven sleuren om goals te maken; we zijn lekker bezig.” Stadgenoot Lelystad’67 heeft het een stuk moeilijker en heeft nog altijd haar eerste driepunter niet binnen. Zaterdag was concurrent Lunteren te sterk: 4-0.

Na twee nederlagen op rij heeft Reaal Dronten weer een zege te pakken. In een knotsgekke wedstrijd werd VSW verslagen: 5-4. Trainer Burak Yargan zag dat er eindelijk weer een team stond. ,,Daar ontbrak het de laatste weken aan. Er werd voor elkaar gewerkt en we lieten de bal goed rondgaan.” De zege had niet op een beter moment kunnen komen, aangezien de Drontenaren zaterdag op bezoek gaan bij koploper Dieze West. ,,Na twee nederlagen was het vertrouwen wat weg, maar dat hebben we absoluut weer teruggekregen gisteren. Hopelijk is het precies op tijd voor Dieze West”, aldus Yargan. Zalk had een gat kunnen slaan met de middenmoot, maar wist niet te winnen van ’t Harde: 2-1. Ook Wilsum en ’s-Heerenbroek morsten punten. Wilsum speelde gelijk bij Noord Veluwe Boys (2-2), ’s-Heerenbroek ging onderuit bij Wijthmen: 3-1.

Uit het boekje

SVM is bezig aan een sterk seizoen. Zaterdag werd naaste belager CVVO met 1-4 verslagen, waardoor het de derde positie stevig in handen heeft. SVM kwam al vroeg op een 0-2 voorsprong, maar wist vervolgens niet door te drukken. Na de aansluitingstreffer van CVVO in de tweede helft kwam de spanning weer terug in de wedstrijd, maar die was maar van korte duur. SVM toonde veerkracht en binnen vier minuten viel de beslissing. Trainer Jan Venema was in zijn nopjes met hoe de doelpunten tot stand kwamen. ,,Alle doelpunten waren identieke situaties. De achterlijn halen, voorzetten en scoren. Uit het boekje.” Waar het bij SVM voor de wind gaat, wacht Tonego in dezelfde competitie nog steeds op haar eerste overwinning. Zaterdag werd verloren van concurrent Makkum: 0-1.

RKO doet dit seizoen mee voor de bovenste plekken, maar leed toch een nederlaag tegen laagvlieger De Blesse: 2-1. FC Kraggenburg had geen enkele moeite met BEW: 7-0.

Uitslagen Flevoland/Kampen

Zaterdag, Oost, 1D: Go Ahead Kampen – Hierden 0-1, DOS Kampen – KHC afgelast

2G: ASV Dronten – Batavia’90 2-1, Lunteren – Lelystad’67 4-0, Unicum – Renswoude 2-0

2H: Den Ham – IJVV 3-2

3C: BAS – Swift’64 1-2

4D: ’t Harde – Zalk 2-1, Noord Veluwe Boys – Wilsum 2-2, Wijthmen – ’s-Heerenbroek 3-1, Reaal Dronten – VSW 5-4, Kampen – VHK afgelast

Noord, 3A: CVVO – SVM 1-4, Tonego – Makkum 0-1

4A: Tollebeek – AVC 3-2, Creil-Bant – Sleat afgelast

5G: NKVV – Espel 0-1, MSC – Ens 6-1, Steenwijk – Nagele afgelast

Zondag, Noord, 4A: FC Kraggenburg – BEW 7-0, De Blesse – RKO 2-1