Unicum stijf aan kop na overwinning

Unicum begon matig aan het duel, want vooral voetballend wilde het niet vlotten bij de thuisploeg. Kansen waren er wel, maar ook Terschuur liet zich zien. Het resulteerde in de 0-1. Na een kopbal van Rudie Overeem plofte de bal bij de tweede paal binnen.

Na rust kwam er een herboren Unicum uit de kleedkamer en binnen vier minuten was alles anders. Eerst maakte Ben Namnai gelijk en kort daarna zorgde Cees Toet voor de 2-1. De topscorer besloot in de zestien een omhaal in te zetten en maakte daarmee het doelpunt van de dag.