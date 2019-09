Unicum vergeet in stadsderby dubbele cijfers te halen

Oke, heel misschien, een minuutje of tien, deed Lelystad mee in de wedstrijd. Na de openingstreffer van Quincy van de Leuv raakte de thuisploeg zelfs de binnenkant van de paal en had het zo 1-1 kunnen zijn. Trainer Meloudi Zaki durfde na afloop te stellen dat het dan een andere wedstrijd had kunnen worden, maar dat valt te bezien.

Het krachtsverschil tussen beide Lelystadse ploegen was immers enorm en dat kwam ook tot uiting in de score. Bij rust was het al 0-4 en in de tweede helft liep Unicum verder uit. Mede door de inbreng van invaller Cees Toet werd het 0-8 en dat had zo nog veel meer kunnen zijn. Unicum liet het na om in de dubbele cijfers te gaan en de vernedering compleet te maken.