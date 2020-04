Unieke kans verdwijnt voor Ruijsch en WVF als sneeuw voor de zon

Oost (za), 2H

WVF (8 punten voorsprong op Hulzense Boys en Vroomshoopse Boys)

Ruijsch: ,,Ja, heel erg zuur natuurlijk. Als je het nieuws hoort, dan is het even flink balen. Toch kun je het ook wel snel weer relativeren en dan is het een begrijpelijk besluit. De hele wereld staat op z’n kop, dus het is verstandig om niet meer te gaan voetballen. Zo simpel is het, we kunnen er niets anders van maken.”

,,Als speler ben ik wel gepromoveerd, maar nooit kampioen geworden. Dit was als trainer dus een unieke kans, haha. Sowieso voor ons als club, want we hebben de ambitie om naar de eerste klasse te gaan. We stonden acht punten voor, het is jammer dat het niet is beloond. In deze positie kunnen we heel makkelijk roepen dat het belachelijk is, maar in andere competities is de situatie anders. Er is altijd een benadeelde. We moeten nu verder en kijken hoe we de komende periode doorkomen. Dat gaat lukken.”