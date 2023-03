Unieke trilogie brengt eens zo gemakzuchtig Dalfsen naar de top van het amateurvoetbal

Programma Apeldoorn/Veluwe ‘Tussen­week­end’ voor de regionale sport, maar voor sommige clubs is het toch al alarmfase 1

Het lijkt dit weekend een beetje stilte voor de storm te zijn in de regionale sport. De laatste fase van de meeste competities gaan in, maar het is nog even wachten voordat de definitieve beslissingen gaan vallen.