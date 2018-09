Urk begint competitie overtuigend met driepunter

Na rust moest CSV Apeldoorn al snel met tien man verder toen verdediger Fabian Put zijn tweede geel ontving. In de fase erna was Urk vreemd genoeg even de kluts kwijt. Pas later in de wedstrijd pakte de ploeg de draad weer op, met de 1-3 van Marinus Snoek als beloning. Er volgden enorme kansen voor Urk, maar het was CSV Apeldoorn speler Steven van Es die de druk er toch weer op schoot met de 2-3. In de extra tijd maakte Klaas Romkes aan alle spanning een eind met de 2-4.