Urk behoudt koppositie en helpt Berkum met handhaving, DESZ onderuit in Elim

Overzicht ZwolleBerkum heeft uitstekende zaken gedaan tijdens de midweekse speelronde. Door zelf met 0-3 te winnen van NSC Nijkerk én met een beetje hulp van Urk, dat concurrent ONS Sneek versloeg, handhaaft Berkum zich in de Hoofdklasse B. DESZ was minder fortuinlijk, zij verloren in een leuke wedstrijd van Elim. Uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen, inclusief reacties van de trainers. Dit overzicht wordt aangevuld.

Hoofdklasse B

Het was nog geen uitgemaakte zaak dat Berkum laagvlieger NSC Nijkerk opzij zou zetten. De eerste helft was, aldus Arno Hoekstra, ‘een typische doordeweekse wedstrijd’. Beide ploegen waren erg slordig en onzorgvuldig. De trainer van de Zwollenaren zag echter dat ze zich herstelden in het tweede bedrijf. Marc van der Meulen en Martijn Brakke zetten de zwart-witten binnen een mum van tijd op een 0-2 voorsprong. Koud in het veld bepaalde Boy Boeloerditi in de slotfase de eindstand op 0-3. Hoewel Hoekstra zich er niet mee bezighoudt, mag Berkum stiekem nog hopen op de derde periodetitel. Dan moet het echter wel onder meer winnen van Urk en hopen op gunstige resultaten bij de concurrenten. Dat de ploeg zich nu verzekerd heeft van handhaving, is dus begrijpelijkerwijs een stuk belangrijker.

NSC Nijkerk - Berkum 0-3 (0-0). 48. Marc van der Meulen 0-1, 53. Martijn Brakke 0-2, 84. Boy Boeloerditi 0-3.

In een spannende wedstrijd die drie kwartier later begon vanwege een geblesseerde grensrechter, heeft Urk het uitduel bij degradatiekandidaat ONS Sneek overleefd. De ploeg won met 0-2 en drukte daarmee het overwicht en de bijbehorende kansen magertjes uit. Klaas Romkes bezorgde de koploper een bliksemstart met de knappe 0-1. Daarna hield Urk keeper Richard Strijker zijn ploeg met een stel schitterende reflexen overeind. Ondanks een overwicht, twee schoten op de lat en vele Urker kansen bleef de 0-1 lang staan. Hierdoor bleef het dreigend counterende ONS in leven. Het brak de titelkandidaat bijna op, toen een Fries doelpunt ondanks felle protesten afgekeurd werd. In de extra tijd scoorde invaller Jelle de Boer alsnog de ‘bevrijdende’. Trainer Gert Jan Karsten noemde de overwinning verdiend. ,,We hebben een enorme lading energie in de wedstrijd gelegd, maar wat hebben we verzuimd deze pot vroegtijdig te ‘killen’. Voor een paar honderd fanatieke Urk-supporters op de tribune bleef het eigenlijk veel te lang spannend. Door deze driepunter is nacompetitie wel zo ongeveer een feit. Wat het kampioenschap betreft leggen wij nu extra druk bij onze concurrentie en dat is pure winst.”

ONS Sneek - Urk 0-2 (0-1). 6. Klaas Romkes 0-1, 90+2 Jelle de Boer 0-2.

Noord

Tweede klasse J

Trainer Pim Kaagman zag dat zijn ploeg erg sterk begon op bezoek bij Elim. ,,We kwamen direct 0-1 voor. De eerste tien minuten speelden we vervolgens erg goed, maar missen we twee hele grote kansen.” Daarna werd het de wedstrijd van Elims Justin Benjamins. Hij voltooide binnen een kwartier zijn hattrick. ,,We speelden bij twee goals een beetje voor Sinterklaas, maar het is ook zeker de kwaliteit van de speler.” DESZ komt na de rust wederom goed uit de kleedkamer, maar kan de marge niet meer verkleinen. ,,Het was een hele leuke pot voetbal”, besloot Kaagman.

Elim - DESZ 4-2 (3-1). 2. Robert Redder 0-1, 23. Justin Benjamins 1-1, 31. Benjamins 2-1, 36. Benjamins 3-1. 50. Mike Doldersum 4-1, 51. Tom Kisjes 4-2.

Rode kaart: 74. Ronny Bakker (DESZ, twee keer geel).