Urk behoudt koppositie en helpt Berkum met handhaving, Staphorst voelt zich belazerd, DESZ onderuit in Elim

derde klasse Droomsei­zoen van Brummen gaat uit als nachtkaars: ‘Strijd om periode is voorbij’

,,Als je me aan het begin van het seizoen had verteld dat we nu bijna 40 punten hadden, zou ik je meteen de hand hebben geschud.” Het zijn de woorden van de dit jaar debuterende hoofdtrainer Djordi van der Hoop van SC Brummen, daar waar handhaving aan het begin van het jaar de doelstelling was. Zijn ploeg verloor zondag met 1-3 van Warnsveldse Boys.

22 mei