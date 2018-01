Urk bezorgt CSV Apeldoorn een flink pak slaag

De formatie van trainer Richard Karrenbelt begon uitstekend aan het duel. Nadat Gerrit Tol in de beginfase de lat al had geraakt met zijn inzet, was het Jelle de Boer die met een pegel de score opende. ,,Vorige week miste ik tegen asv Dronten twee kansen met links, omdat ik met de binnenkant van mijn voet schoot. Dat deed ik deze keer maar anders", grijnsde De Boer. Hij was vlak voor rust ook verantwoordelijk voor de 2-0 met een kopbal. Op dat moment stonden de Apeldoorners al met een man minder op het veld. Scheidsrechter De Bruin bestrafte hard doorgaan van Sander Krijns op Bennie Dunnink met een rode kaart.