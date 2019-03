Urk blijft in de race na driepunter bij DETO

Titelkandidaat Urk kende een flitsende start in Vriezenveen. Binnen twintig minuten ging William de Boer tweemaal neer in de zestien, waarna Riekelt Jan Brands beide keren raak schoot vanaf de stip. Hierna kwam het verzet van DETO op gang met een kopbal van Kevin Aman op de lat. Na rust kreeg ook DETO een strafschop na een struikelpartij in de zestien veroorzaakt door Dick Hakvoort. Coplan Soumaoro schoot raak. Daarna probeerde DETO door te drukken, maar de degradatiekandidaat kwam niet verder dan een gevaarlijk afstandsschot. Door de winstpartij blijft Urk in de race voor het kampioenschap. Volgende week staat de kerkklokderby tegen collega-titelkandidaat Staphorst op het programma.