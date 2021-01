Urk-boegbeeld Maarten Dijkhuizen kondigt zijn afscheid aan

Dijkhuizen (32) speelt in de hoofdmacht sinds 2009 en dat betekent dat hij met SV Urk twee kampioenschappen heeft gevierd in de eerste klasse (2011, 2014). In de laatste jaren is Urk een vaste waarde in de hoofdklasse en Dijkhuizen een vaste waarde in de selectie. De rechtsback kan, als het meezit, dit seizoen de kaap van 300 wedstrijden nog halen.