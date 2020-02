Urk doorbreekt succesvolle reeks uitduels Berkum

Na rust was er vooral veel strijd in een wedstrijd die qua voetbal steeds meer glans verloor. De 2-0 voor Urk kwam letterlijk uit de lucht vallen toen een kopbal van Lucas Schraal via het hoofd van Silvan Kersbergen in het Berkum doel belandde. Grote kansen volgden er daarna niet meer en dus wipt Urk dankzij de 2-0 zege over Berkum heen in de ruime middenmoot.