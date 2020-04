Urk draait verder zonder Gerrit Tol

SpelerscarrouselMiddenvelder Gerrit Tol (30) van SV Urk heeft het einde van zijn carrière aangekondigd. Vanwege de coronacrisis is de competitiewedstrijd Urk-ACV (2-2) van vier weken geleden zijn laatste geweest in een lange loopbaan.

,,Net voor die wedstrijd had ik mijn afscheid bij de technische staf en spelersgroep kenbaar gemaakt. Dan reken je nog op een stuk of tien wedstrijden waarin je bewust afscheid kunt nemen. Door corona en het afbreken van de competitie komt dat afscheid abrupt. Dat is balen, maar absoluut bijzaak. Want we mogen allereerst hopen en bidden dat iedereen gezond blijft.’’

Lastige combinatie

Als reden voor zijn afscheid benoemt Tol de lastige combinatie van werk en voetbal. ,,Met mijn 30 jaar beginnen de jaren te tellen. Zeker doordat ik in de bouw werk, waar het werk niet licht is. Als je voor Urk 1 speelt, moet je ook elke training honderd procent kunnen geven. Daar heb ik mijn twijfels over en dan moet je gewoon verstandig zijn.’’