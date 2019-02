Urk en Rouveen uit de beker, Flevo Boys 2 gaat door

Grootste verrassing was de uitschakeling van Urk, dat in de strafschoppenserie drie keer faalde tegen HZVV. Riekelt Jan Brands, Jan van Slooten en Jelle de Boer schoten naast of over. Beide teams scoorden in de eerste helft, en verspeelden een mannetje in de tweede helft. Namens Urk werd Klaas Kramer in de slotfase weggestuurd.