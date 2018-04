Urk en Staphorst naar KNVB-beker

Op Urk was eersteklasser Be Quick Dokkum te gast. De krachtsverhoudingen waren in de eerste helft duidelijk, maar enkel Jelle de Boer drukte het overwicht van Urk uit in klinkende munt. Wat volgde was een Friese opleving na de pauze, maar wie werd vakkundig en snel de kop ingedrukt door Urk. Na treffers van Hessel Snoek en Riekelt Nentjes in een tijdsbestek van een paar minuten was het duel beslist (3-0).

Trainer Richard Karrenbelt noemde het startbewijs voor de KNVB-beker de grootste beloning voor de overwinning. ,,Sinds die prachtbelevenis tegen Ajax (2014, red) weten ze hier wat je daarmee binnen kunt halen. Daarnaast zijn we nu een stapje dichter bij de bekerfinale. Herstellen van de nederlaag tegen de Ajax-amateurs (4-0) was voor mij een logisch verhaal, want we zijn nog steeds uitstekend in vorm.''

Korte metten

Staphorst kreeg te maken met Pelikaan S., een gerenommeerde tweedeklasser met klinkende namen als Max de Boom en Sergio van Dijk in de opstelling. Hier maakte de favoriet nog sneller korte metten met de uitdager. Martijn Brakke, wie anders, tekende binnen een half uur voor twee treffers. William de Boer zorgde er met een rake vrije trap voor dat het restant een formaliteit werd. In de eindfase krikten De Boer en invaller Heine Uuldriks de score verder op: 5-0.

Na afloop kwam voorzitter Benny Miggels met een kratje bier de kleedkamer binnen, wat begeleid werd met luid gejoel. ,,Oh? Dan heb ik even wat gemist", lachte trainer Jan Vlap. De coach wist wat zijn ploeg te doen stond: winnen. ,,Dat was de enige opdracht tegen een ploeg die je het op papier heel moeilijk kan maken. We hadden veel mogelijkheden om Pelikaan S eerder pijn te doen, dat is het enige kritiekpunt. Na 5-0 zegt iedereen: netjes."

De andere twee halve finales, met Alcides en Flevo Boys, worden woensdag gespeeld.

Noord, beker, kwartfinale: Urk - Be Quick Dokkum 3-0 (1-0). 12. Jelle de Boer 1-0, 65. Hessel Snoek 2-0, 68. Riekelt Nentjes 3-0.

Staphorst - Pelikaan S. 5-0 (3-0). 8. Martijn Brakke 1-0, 30. Brakke 2-0, 37. William de Boer 3-0, 78. De Boer 4-0, 85. Heine Uuldriks 5-0.