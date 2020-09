Urk gaat in Aalten het schip in door fatale handsbal

Apeldoorn­se zaalvoet­bal­drie­daag­se voor het eerst in de historie afgelast

23 september Een bittere pil voor de Apeldoornse liefhebbers: De zaalvoetbaldriedaagse van 2020 in het Zuiderpark is door toedoen van het coronavirus geannuleerd. Het is de eerste keer in de historie van het toernooi dat de driedaagse geen doorgang vindt. Het zou de 37ste editie worden. Volgend jaar vindt de driedaagse sowieso plaats. In traditionele vorm óf met een toernooi dat volledig coronaproof is.