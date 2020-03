Urk geeft voorsprong weg tegen tiental ACV

Enkele minuten na rust scoorde ACV via Marco van der Heide de aansluitingstreffer. De ploeg uit Assen stond vlak daarna met tien man, doordat Jim de Leeuw na protesteren twee keer geel kreeg. Hierna speelde ACV alles of niets. In de extra tijd leverde dit een strafschop op. Scheidsrechter Groenewegen gaf rood aan dader Klaas Kramer. Strijker was daarna kansloos op de penalty van ACV-invaller Arjen Hagenauw, die de 2-2 in de hoek knalde. Na wat onvriendelijkheden over en weer werd het ook de eindstand.