Urk houdt de hakken net droog in Pesse, Alcides uitgeschakeld

BEKERDe verrassingen in het toernooi om de districtsbeker werden woensdag in het noorden genoteerd. Daar ontsnapt Urk aan een blamage en werd Alcides uitgeschakeld. Dat gebeurde wel door een collega-hoofdklasser, Hoogeveen.

De Drentse derby in Hoogeveen werd beslist door een treffer van Spijodic, in de eerste helft. Alcides kreeg na een dubbele gele kaart voor Manning de tijd om de eliminatie te voorkomen, maar slaagde niet in die opzet.

Urk liet het in een povere partij op het veld van vierdeklasser Pesse aankomen op een strafschoppenserie. De wedstrijd leverde geen treffers op, en daarna volgden liefst vijf gemiste penalty's. Namens Urk waren Hessel Snoek en Jan van Slooten niet succesvol. Het maakte onder de streep niet uit, omdat doelman Hendrik Bakker drie inzetten van de uitdager pareerde.

Flevo Boys zorgde wel voor een ‘normale’ uitslag bij eersteklasser VKW in Westerbork: 1-3. Dat was met name te danken aan twee doelpunten van Timon Rorije.

In district Oost incasseerden SCD'83 en EMMS nederlagen tegen tegenstanders van een hoger niveau. Eersteklasser KHC kwam in Twello op het laatste moment tot scoren via Burak Alp.