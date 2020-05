Urk houdt het overzichtelijk, selectie aangevuld met twee jongeren

Het tweetal komt in de plaats van Gerrit Tol en doelman Robin Gort, die beiden zijn gestopt. Vorige week zette Urk al een belangrijke stap in het rondmaken van de selectie door het bijtekenen van de routiniers Maarten Dijkhuizen, Jan van Slooten, Dick Hakvoort en William de Boer.

Met Iede Nentjes krijgt de nieuwe trainer Gert Jan Karsten er een technische middenvelder bij. Nentjes wordt door TC-voorzitter Gert Jan Nagel omschreven als ‘type zaalvoetballer’. ,,Het is een jongen die technisch begaafd is en na twee jaar rijpen in het tweede klaar is voor de eerste selectie.’’