Urk mentaal gesterkt door winst op subtopper

Na de 1-1 speelde Urk te slordig om te domineren. DFS appelleerde voor rood toen Klaas Kramer een speler neerhaalde die dreigde door te breken. Op slag van rust was opnieuw Dunnink gevaarlijk toen hij over rechts doorkwam en op DFS-keeper Peter Veeneman schoot. Net na rust miste Urk een beste kans toen Klaas Romkes een één op één kwam. Meteen daarna was het aan de andere kant wel raak. Van afstand knalde Thijs Hendriks hoog in de hoek langs Koffeman. De 2-1 werd vlot weer gelijk getrokken met De Boer als aangever en Romkes als doelpuntenmaker.

Na de 2-2 had DFS het meeste balbezit, maar was Urk zeker zo gevaarlijk in de omschakeling. Uit één zo’n moment scoorde Riekelt Nentjes de 2-3 na een assist van Riekelt Jan Brands. In de slotfase pakte Nentjes in korte tijd twee keer geel, maar ook met tien man hield Urk stand.