Urk mist kansen bij de vleet en is toch gewoon een van de koplopers

Karsten zit maar zelden om een woord verlegen, en op de tweede zege van het seizoen valt weinig af te dingen. Alleen, de coach zit tot en met de laatste minuut wel in spanning en dat is onnodig. ,,We hebben in twee duels vijf keer gescoord, maar we hadden er zeker tien moeten maken. In Putten had het na een half uur beslist moeten zijn, zoveel kansen hebben we gehad.’’

Onder de streep kan het ook nog misgaan, maar Urk heeft de mazzel dat Wilbert Wessels in de laatste minuut een bal op de paal schiet. Daardoor blijkt het doelpunt van linksback Riekelt Jan Brands drie punten waard. Een goal net voor rust, met een schot vanaf een meter of twintig in de verre hoek. Waarbij Karsten vooral geniet van de hele aanval. ,,We vallen aan over rechts, spelen een bal tussen de linies, draaien weg en dan zie je Brands al op komen stomen. Prima goal.’’

Urk heeft in de voorbereiding goed gespeeld tegen sterke teams als Spakenburg en Katwijk, die lijn wordt in de eerste weken van het seizoen doorgetrokken. De eerste plaats wordt voorlopig gedeeld met Volendam en DETO. ,,We hebben een degelijke ploeg, die met veel energie speelt. Dat hoef ik de jongens niet te vragen, dat komt uit hunzelf. We hebben ook kwaliteit in de ploeg, vergis je niet. We hebben alleen geen brede selectie en we missen nog de mooiste kansen.’’

Karsten beseft wel dat het makkelijk praten is, met zes punten op de teller. ,,Ik zei tegen die jongens: de bus van de koploper staat hier in Putten op de parkeerplaats. Dat hadden ze helemaal nog niet in de gaten.’’ Dat zal wel duidelijk zijn als AZSV over zeven dagen naar De Vormt komt, om de koploper uit te dagen.

Hoofdklasse B: SDC Putten - Urk 0-1 (0-1). 45. Riekelt Jan Brands 0-1.