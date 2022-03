Urk moet romantisch voetbalbeeld vaker loslaten

Volgens trainer Gert Jan Karsten speelden de omstandigheden een doorslaggevende rol in de wedstrijd. ,,De harde wind was cruciaal en spelen op een dramatisch slechte grasmat helpt ook niet mee als je van achteruit op wil bouwen. Toch kregen we ook voor rust echt wel kansen, maar bij die gasten vloog alles erin. Wij misten teveel kansen en hadden ook gewoon pech met een bal op de lat van William de Boer. Gezien de omstandigheden hadden we achteraf de hele wedstrijd mee moeten gaan met dat lange ballen spel van AZSV. Mijn romantische voetbalbeeld van opbouwend en aanvallend voetbal kwam in Aalten in ieder geval niet tot z’n recht.’’