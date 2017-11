Urk pakt belangrijke zege in slotfase

Dat was na rust wel anders. Eemdijk gaf vol gas richting het doel van Koffeman, die meer en meer groenwitte aanvallers op zich af zag komen. Gelukkig voor Urk kon er steeds een Urker voet of been tussen komen, waardoor een doelpunt steeds voorkomen werd. Daardoor kon Urk een kwartier voor tijd de voorsprong vergroten. Jelle de Boer kopte knap raak, binnenkant paal, na een goede voorzet van invaller Lucas Nagel.

Toch kwam de thuisploeg nog terug in de wedstrijd. Evert Brouwers schoot een vrije trap binnen, terwijl Maikel de Harder de gelijkmaker binnenschoot. SV Urk leek daardoor de winst te verspelen, maar het was Hessel Snoek die de beslissende 2-3 binnenschoot. ,,Ja, dit is lekker. Dit hadden we even nodig”, glundert Snoek.