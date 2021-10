Urk speelt doelpuntloos gelijk bij De Dijk: ‘Teleurstellende middag’

hoofdklasseUrk kon wekenlang genieten van de koppositie, maar dat is nu even geweest. Door een doelpuntloos gelijkspel bij De Dijk is de ploeg nu de nummer twee van de hoofdklasse B.

,,Met afstand een teleurstellende middag”, zo omschrijft trainer Gert Jan Karsten het bezoek aan Amsterdam. In de eerste plaats door de prestatie van zijn ploeg. ,,Het was een hele slechte wedstrijd, met wel een beter Urk. We raakten nog twee keer de lat, maar mogen in de slotfase misschien nog wel blij zijn met een punt. We gingen voor de zege en twee omschakelmomenten waren daardoor gevaarlijk.”

Urk beleefde geen prettige middag vanwege het resultaat, maar ook vanwege de tegenstander. ,,Dit had ik nog nooit meegemaakt, werkelijk bij ieder duel werd er geappelleerd. En dan zeg ik nog maar niets over de ziektes die over het veld vlogen en de vervelende mensen achter de dug-out. Maar goed, Genemuiden won daar met 0-1 en Eemdijk had het ook heel lastig. Het is een hartstikke stugge ploeg.”

Ziekenboeg

Meevallers zijn er ook voor Urk, want de blessure van Hessel Snoek - vorige week opgelopen tegen Eemdijk - is minder ernstig dan gedacht. Daarnaast keerde Lucas Schraal zaterdag terug. ,,Hessel heeft scheurtjes in zijn bot, vergelijk het met een steentje op een autoruit. Dat is nog steeds niet leuk, maar wel minder erg dan gedacht. We verwachten dat hij met een week of zes terug is.”