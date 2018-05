Urk speelt gelijk en mist periodetitel

Lutten en Hardenberg’85 komen niet verder dan remise in titel­strijd

18:06 De topper en derby tussen Lutten en Hardenberg’85 is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. Beide clubs lopen daarbij averij op in de titelstrijd. Na vandaag heeft TONEGO de beste papieren. De ploeg uit Luttelgeest was met 4-0 te sterk voor LTC en heeft nu twee punten voorsprong op Lutten.