Urk speelt Swift aan stukken en blijft meedoen in de strijd om de mooiste prijzen

Langs de lijn op sportpark De Vormt vragen ze zich hardop af wat ze allemaal is wijs gemaakt. Dit Swift moet een van de best voetballende ploegen van de hoofdklasse B zijn, naar het schijnt. De praktijk is anders, voor succes is duidelijk meer nodig dan alleen een beetje techniek. Urk rent meer dan de Amsterdamse ploeg, Urk werkt harder dan de Amsterdamse ploeg, Urk is feller en beter in de duels dan de Amsterdamse ploeg. En voor de verandering is de formatie van trainer Gert Jan Karsten ook nog eens scherp in de afronding.