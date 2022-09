Urk staat na een lange avond in Gemert tussen de grote namen in de KNVB-beker

Oranje onder 19 start EK-kwalifica­tie in Hardenberg met magere overwin­ning op Moldavië

Oranje onder 19 is op sportpark De Boshoek in Hardenberg de EK-kwalificatie begonnen met een magere overwinning op Moldavië: 2-0. ,,Ik kan niet tevreden zijn over het spel. Het was stroef en behoedzaam, ik miste durf en creativiteit’’, sprak bondscoach Martijn Reuser.

21 september