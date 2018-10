Urk steelt de show, maar stunt tegen Roda blijft uit

Je kunt van alles vinden van het optreden van Urk deze avond, maar eigenlijk past er maar één woord: hartstochtelijk. De polderbewoners trekken vanaf de eerste minuut ten strijde en bluffen de betaalde voetballers van Roda aan alle kanten af. Er ontbreekt alleen één ding en dat is een goal. Hessel Snoek is de man die wat dat betreft het dichtst in de buurt komt, maar hij staat net buitenspel en daarom gaat zijn doelpunt niet door.

Bij rust is het 0-0 en daar mag vooral Roda JC blij mee zijn. Na de pauze blijft Urk vechten, sleuren en strijden, maar dan is daar ineens Mohamed El Makrini. De middenvelder van Roda kan op twintig meter van het doel uithalen en werkt de bal schitterend in de kruising.

Het is iets wat de Urkers niet verdienen, maar het deert ze geen moment. Dat blijkt wel als trainer Richard Karrenbelt gaat wisselen en Jelle de Boer brengt voor Jan van Slooten. Een aanvaller voor een middenvelder, van angst is geen sprake.

Applaus

Het heeft alleen niet het gewenste effect, want mede door twee missers van Snoek komt de thuisploeg niet meer tot de gelijkmaker. Dat is zonde en jammer tegelijk, want de amateurs hadden zoveel meer moeten krijgen dan dit. Een stunt is de ploeg niet gegeven, maar het applaus van de fans zegt alles. Het was een bekeravond om te onthouden en nog lang van na te genieten.