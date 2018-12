Urk toont herstel en bedwingt koploper

In Nijkerk was Sparta de beter voetballende ploeg, zonder dat Urk veel grote kansen weg gaf. Zeker voor rust gebeurde er weinig op sportpark De Ebbenhorst. Pas in het laatste half uur kwam Urk aanvallend in beeld. Een bal van Hessel Snoek werd van de lijn gehaald, Riekelt Nentjes schoot rakelings naast en wederom Snoek was gevaarlijk met een bal richting kruising.