Urk verslaat DOVO, jongensdroom Strijker komt uit

Strijker gooide zich bij de tiende strafschop naar de linkerbenedenhoek. Hij keerde de strafschop van Marley Berkvens. Dat was beslissend omdat vijf Urkers (Riekelt-Jan Brands, Hessel Snoek, Van Slooten, Pieter Brands en Nentjes) hadden gescoord. ,,De supporters achter het doel praten je moed in. Ik blufte en zei dat ik deze ging stoppen. Het gebeurde ook nog. Je moet volle bak gaan en dat deed ik, je moet ook een beetje geluk hebben.’’

In de strafschoppenserie werd Strijker de held. ,,Dit is ook Urk hè, nooit opgeven. Altijd doorgaan voor een goed resultaat. Tegen SDO stonden we achter en komen we ook terug. Dat ik dan de beslissende strafschop stop is wel een kleine jongensdroom die uitkomt.’’