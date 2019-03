Urk verspeelt dure punten tegen SDC Putten

Urk opende de wedstrijd veelbelovend. Binnen vijf minuten stond de ploeg op 1-0 doordat Riekelt Nentjes aarzelend optreden van SDC Putten keeper Martin van Barneveld vakkundig afstrafte. De thuisploeg speelde gedreven en had het meeste balbezit. De fraaie 1-1 van Jurian van de Brink viel na een dik kwartier. Hierna had aanvaller Kevin van der Vlag zelfs de tweede Putten-treffer op de schoen, maar Urk keeper Richard Strijker redde bekwaam. Dat deed ook collega keeper Van Barneveld aan de andere kant bij een grote kans voor Hessel Snoek. Na rust was Van den Brink dicht bij zijn tweede, waarna trainer Michael van den Berg een penalty claimde en naar de tribune werd gestuurd. Vlak daarna was het raak voor Urk toen Hessel Snoek met een lob de uitlopende Van Barneveld versloeg. Hierna nam Putten risico, waardoor Urk meerdere kansen kreeg, maar ze stuk voor stuk miste. Dat brak de ploeg op toen Van den Brink neerging in een duel met invaller Jon Hakvoort. De penalty werd benut door Kevin van der Vlag, waarna in de 2-2 stand geen verandering meer kwam. Door het verlies van Staphorst blijft Urk meedoen in de kampioensrace.