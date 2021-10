Urk verstevigt de koppositie, maar het examen gaat nu pas beginnen

De koppositie is leuk, maar niet alleen dat is het vermelden waard. De Urker defensie krijgt ook een pluim, in zes wedstrijden heeft keeper Richard Strijker pas één keer hoeven vissen. ,,We hebben vandaag een hele kans weggegeven en die knalde er buitenkant paal uit. Dat geluk moet je dan even hebben. Maar al met al staat het defensief als een huis. Gezien onze aanvallende speelstijl is dat hartstikke knap, want we verdedigen met veel ruimte in de rug. En dat is moeilijk”, oordeelt Karsten.

Tegen Buitenpost is daarom één doelpunt voldoende om drie punten te pakken. Binnen een minuut is Hessel Snoek goed voor een goal en, naar later blijkt, ook nog eens voor een overwinning.

Karsten kijkt echter verder dan dat, want de aankomende weken moet blijken hoe goed Urk echt is. ,,Het examen begint nu, want we krijgen een aantal zware tegenstanders. Dan gaan we zien of we met dat niveau meekunnen. Nu moeten we vooral even genieten van het moment, want we doen het gewoon hartstikke goed.”

Urk speelt volgende week op het veld van Eemdijk, de nummer twee.