Urk wint polderderby na snelle rode kaart voor Flevo Boys

Na een levendige openingsfase op een goed gevuld sportpark sloeg na dik tien minuten de vlam al in de pan. Flevo Boys-verdediger Lars Klijnstra haalde Hessel Snoek neer. Scheidsrechter Te Brake gaf Urk een strafschop en toonde direct rood aan Klijnstra. Keeper Rodney Rosink stopte vervolgens de strafschop van Riekelt Jan Brands, waardoor alleen de numerieke meerderheid als voordeel overbleef voor Urk.

Daar deed de ploeg aanvankelijk weinig mee, want Flevo Boys bleef relatief makkelijk overeind. Net nadat Rorije met een afstandspegel gevaarlijk was voor Flevo Boys sloeg Urk toe. William de Boer zette zijn oude club met een vallende kopbal op achterstand. Tot de rust viel er verder weinig te genieten.

Na rust was Frank Post dichtbij de gelijkmaker, maar weer was het Urk dat in de tegenstoot keihard toesloeg. De Boer scoorde wederom met een kopbal. Ook hierna bleef Flevo Boys met tien man kansen creëren. Frank Post, Aran Nijboer verzuimden de aansluitingstreffer te maken. Daarna leek de wedstrijd gespeeld.