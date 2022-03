Urk wint traditioneel lastige uitwedstrijd, Alcides slaat eindelijk toe, wonderlijke middag in ‘s-Heerenbroek

Tweede klasse Cornell Balk ziet me­de-militairen al afreizen naar Roemenië: ‘Ik kan vanavond of morgen telefoon­tje krijgen’

De oorlog in Oekraïne is voor OWIOS-aanvaller Cornell Balk geen ver-van-zijn-bed-show. Als militair bij de Luchtmobiele Brigade ziet hij al twee van de vier compagnies van zijn kazerne afreizen naar Roemenië om de grens met Oekraïne te versterken. ,,Ik kan vanavond of morgen een telefoontje krijgen. Of helemaal niet.”

27 februari