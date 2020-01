Urk wint verdiend van machteloos SDC Putten

Met twee vingers in de neus heeft Urk de thuiswedstrijd van SDC Putten gewonnen. Zonder ook maar één grote kans weg te geven speelde Urk dominant tegen de Veluweploeg, die aanvallend een onthutsend zwakke indruk maakte.

William de Boer raakte de paal, waarna de dikverdiende 1-0 van Lucas Schraal nog voor het rustsignaal viel. Na rust kwam SDC Putten beter in de wedstrijd, zonder echt aanspraak te maken op de gelijkmaker. Urk besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd toen de opstomende Bennie Dunnink aflegde op William de Boer, die de 2-0 scoorde.

Twee minuten later maakte De Boer ook de 3-0, waarna de wedstrijd gespeeld was. Urk stijgt door deze tweede winstpartij na de winterstop door naar een veilige plek in de middenmoot. SDC Putten maakt na een sterke eerste periode een vrije val richting gevarenzone.