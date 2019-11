USV hakt DIO in de pan

USV werd door DIO een beetje in het zadel geholpen, door een vroege rode kaart (twee keer geel) van Yorick Baron (35ste minuut). Nog geen minuut later was Ron Meijerink iedereen te snel af en stond het 1-0. Binnen zeven minuten was de wedstrijd zo goed als gespeeld. In de 42ste en 43ste minuut tikten Dennis van der Veen en nogmaals Meijerink de 2-0 en 3-0 binnen.