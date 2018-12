USV kan topploeg van VENO maar één helft bijbenen

USV begon vol goede moed aan het duel op sportpark Hulsterlanden, in de wetenschap dat het een week eerder nog wist te stunten op bezoek bij koploper Dwingeloo (2-3). Dat scenario behoorde zondag geen moment tot de mogelijkheden, want na vijf minuten bracht VENO-topscorer Roy Visscher al de openingstreffer op het bord: 0-1. In het vervolg van de eerste helft beende USV de ploeg uit Vollenhove aardig bij, zonder dat het échte mogelijkheden creëerde.