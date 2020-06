USV raakt met Kay Huzen en Ron Meijerink karrenvracht aan ervaring kwijt

Met wat gevoel voor overdrijving mag dit het einde van een tijdperk genoemd worden op sportpark Hulsterlanden. Feit is dat Huzen (34) en Meijerink (32) sinds jaar en dag een vaste waarde waren in het elftal van trainer Yves Heskamp, een team dat door promoties in de vijfde klasse (2015) en de vierde klasse (2014) flinke stappen vooruit zette. Bij het afbreken van de competitie stond USV op de derde plaats in de derde klasse D.

Huzen - 355 wedstrijden in USV 1 - speelde in het laatste seizoen al regelmatig mee met het tweede team. De verdediger maakte naam in de Free Kick-competitie van AB Oost, die in 2009 door hem werd gewonnen en de club 10.000 euro opleverde. Meijerink - 319 wedstrijden in USV 1 - is onbetwist de clubtopscorer van USV. Hij was goed voor liefst 170 doelpunten in het blauw en wit. Tien doelpunten per seizoen waren eerder regel dan uitzondering voor de spits, die tussendoor een kort uitstapje maakte naar het Groningse Velocitas.