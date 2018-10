V en L breekt nu al met hoofdtrainer Klomp

De reden is - volgens een verklaring van de club – dat de spelersgroep na de nederlaag van afgelopen weekend tegen CCW’16 aangaf geen heil meer te zien in de samenwerking met de hoofdtrainer.

‘Er heerste al enige tijd onvrede bij de zeer jonge, maar wel ambitieuze spelersgroep. Maar dat het vertrouwen al zo snel in het seizoen zo bruusk zou worden opgezegd, had niemand verwacht. Er zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen, maar uiteindelijk - en in goed overleg - is besloten dat de samenwerking met de hoofdtrainer geen toekomst meer heeft en dat de club op zoek moet naar een vervanger’, laat het bestuur van V en L in een schriftelijke verklaring weten.