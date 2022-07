V en L doet (tijdelijk) een stapje terug, even geen eerste elftal meer

De club schrijft daarom even geen team in voor de A-categorie, waarin de standaardelftallen en de hogere reserveteams uitkomen. Secretaris Linda Landweer over het besluit: „De reden is dat we geen prestatiewaardig team kunnen samenstellen, dat kan uitkomen in de A-categorie. Vanuit de bestaande seniorenteams is wel het doel weer te bouwen aan een elftal voor in de A-categorie. Volgend jaar zullen bij V en L vier seniorenteams in de B-categorie uitkomen, aangezien we het huidige aantal teams wel kunnen behouden.”