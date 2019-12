V en L kan Raalte slechts een helft bijbenen

TRAINERSCARROUSEL VENO stelt trainer Dennis van den Driessche op non-ac­tief

15:13 VENO heeft trainer Dennis van den Driessche per direct op non-actief gesteld. Al eerder gaf Van den Driessche (34) te kennen aan het einde van het seizoen te vertrekken bij de tweedeklasser uit Vollenhove. Club en coach konden het niet eens worden over het inpassen van jeugdspelers in het eerste elftal. Of dat de reden is voor het wegsturen van Van den Driessche, blijft schimmig.